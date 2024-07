Arriva la legge contro il femminile | noto una certa ironia a distanza di anni dal ddl Zan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se un qualsiasi dio esiste, e il mio ateismo vacilla ogni giorno di più di fronte a casi come quello che sto per trattare, ha di certo un grande senso dell’. Ricordate il ddl Zan? Sì, quella presunta“liberticida” che – a sentir eserciti di sedicenti “femministe” – avrebbe cancellato le donne, sacrificandole all’altare dell’identità di genere (per le menti più semplici, il “gender”) e che avrebbe indotto miliardi di italiani a cambiar sesso una mattina sì e l’altra pure? Lo ricorderete sicuramente. Ebbene, diverse tra quelle attiviste ai tempi dellal’omolesbobitransfobia vennero audite in Senato da Ostellari, il presidente della Commissione Giustizia (della Lega), con lo scopo di mandarne a monte l’approvazione. Cosa che allora gli riuscì.