Arrestato all’Aquila uno dei tre minori evasi dal carcere di Casal del Marmo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Uno dei tre detenutidomenica 21 luglio dalle didel, nello specifico uno dei due 17enni, è statoa L’Aquila, città dove aveva contatti ed era stato precedentemente. Caccia ancora aperta, invece, agli altri due. Come ricostruito dalle autorità, i tre hanno scavalcato il muro di cinta come se nulla fosse e sono spariti. I tre, un 15enne e due 17enni, di origine tunisina sono ricercati e soltanto uno, come detto, è stato al momento ritrovato.Leggi anche: Tragedia a Bologna: muore a 22 anni dopo un bicchiere di vino alla festa del paese Stando alle prime ricostruzioni, i ragazzi stavano giocando a calcio nel cortile del penitenziario quando è scoppiata una rissa. Una zuffa che, a posteriori, potrebbe essere stato un diversivo.