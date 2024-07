Allontanato di casa dà fuoco alla porta dell’appartamento e intossica la compagna la suocera e tre minori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cinisello Balsamo (Milano) – Cacciato di, reagisce dando. È accaduto attorno alle 17.30 dello scorso 20 luglio in via Friuli a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. Le fiamme, innescate con liquido infiammabile tipo benzina, hanno interessato ladell'alloggio e parte del corridoio. A mettere in pericolo della donna, oltre che dellae di tre, è stato un cittadino italiano di 33 anni con precedenti. All'internoc’erano, appunto, ladi 38 anni, ladi 74 anni e i figli di 16, 12 e 3 anni, di cui i primi due frutto di una precedente relazione. Tutti sono riusciti a lasciare l'appartamento rindo solo lievizioni. Tutti sono stati ricoverati in codice verde, tranne la 74enneta in codice giallo all'ospedale di Sesto San Giovanni.