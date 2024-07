Voi come la Schlein E voi come la Salis Ursula e sondaggi cosa c' è davvero dietro lo scontro Salvini-Tajani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo il varo dell'-bis la Presidente della Commissione Ue ha subito rivendicato il suo diritto a ferie e relax.di sé, però, la discussa rielezione ha lasciato più di un malumore nei vari Paesi europei. Italia compresa. Lega e Forza Italia, ad esempio, non hanno ancora superato le diversità di vedute. Anzi. Le nuove alleanze a Strasburgo stanno facendo discutere animatamente la compagine di governo. Antonio, segretario forzista e Ministro degli Esteri, ha rivendicato con orgoglio l'appoggio a Von der Leyen nonostante l'apertura ai Verdi e la conferma di buona parte del programma che il centrodestra italiano (compresa FI) non ha mancato di criticare. Per giorni,ha provato a portare dalla sua parte anche Giorgia Meloni, perla verità senza troppo successo.