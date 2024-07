Vincerò io Joe Biden non si arrende Così lancia la sfida a Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) "Questa è l'elezione più importante della nostra vita e io la«. È quanto ha scritto su X Joeche quindi non appare per nulla intenzionato a chiedere le sempre più crescenti, e pubbliche, pressioni a farsi da parte e rinunciare alla corsa per la rielezione. Tutto questo nonostante per il 60% degli americani Joedovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. È quanto determinato da un sondaggio Abc-Ipsos. Dopo gli eventi della scorsa settimana con il fallito attentato, invece, il tasso di gradimento di Donaldè salito al 40%, il massimo dall'agosto del 2020 quando era al 42%.