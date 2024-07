Verona esce di strada con la moto e centra un palo | 38enne muore nell’impatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 luglio, un uomo ha perso la vita in un incidentele lungo laprovinciale 27 “di Mongabia”, tra Valeggio e Castelnuovo del Garda. La vittima, Anderson Silva, unpadre di due figli, è deceduto sul colpo. Leggi anche: Venezia, ragazza di 21 anni si tuffa e non riemerge più trovata morta La dinamica dell’incidente Secondo le ricostruzioni, Silva era partito dalla provincia di Mantova con alcuni colleghi e amici per un giro in. Intorno alle 14, mentre si trovava in sella alla sua Ducati, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, una distrazione o un guasto tecnico. In un tratto privo di guard rail, è uscito di, finendo in un vigneto e schiantandosi contro undi cemento che sorregge le viti. I soccorsi sono stati immediatamente allertati.