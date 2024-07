Valzer delle punte Le favorite corrono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilcaratterizza da sempre il calciomercato estivo. Il Cesena punta sulla conferma di Cristian Shpendi, l’intenzione è quella di tenerlo un altro anno eventualmente anche cedendolo per non meno di 4 milioni di euro e averlo in prestito. Comunque sia, in avanti, lui e Kargbo non possono bastare, in B servono anche fisicità ed esperienza da cadetteria e il ds Fabio Artico lo sa bene. Intanto chi punta dichiaratamente alla A si è già mosso con investimenti pesanti: il Palermo puntando su Thomas Henry del Verona, la Cremonese ha già fatto suo Manuel De Luca dalla Sampdoria che a sua volta ha ingaggiato il 36enne bomber Massimo Coda e sta spingendo per avere dal Cosenza (operazione da 5 milioni) anche Gennaro Tutino che interessa pure al Sassuolo.