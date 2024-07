Tre famiglie trovano casa Assegnati altri tre alloggi | Diamo risposte concrete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Consegnate le chiavi ditrepopolari appena ristrutturati dal Comune di Pisa tramite Apes. Si tratta di unain via Norvegia, una in via Sempione e una via Pergolesi. La consegna è avvenuta in sala delle Baleari, venerdì. Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 sono 154 gliconsegnati, tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza, con media di 2 consegne a settimana. Il totale deglinel 2023 è pari a 104. Nel 2024 ne sono stati50. "Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore Giovanna Bonanno –, per leassegnatarie che da ora in avanti potranno finalmente vivere in appartamenti accoglienti e rinnovati.