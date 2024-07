Tour de France 2024 | Tadej Pogacar arriva puntuale al rendez-vous con la storia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 luglio 2024) Lo sloveno(UAE Team Emirates) ha vinto il 111°deconclusosi stasera al tramonto sulla Promenade des Anglais di Nizza. E’ stata un’edizione della Grande Boucle che sicuramente resterà negli annali per la concomitanza di tre eventi straordinari, due dei quali senza precedenti e uno atteso da ben 26 anni: la partenza dall’Italia, la chiusura lontano da Parigi e la doppietta Giro-realizzata del fuoriclasse di Komenda, la prima dopo quella di Marco Pantani nell’ormai lontano 1998. Credit: Giorgio Ialenti / TPIQuando, poco prima di Natale,annunciò che avrebbe tentato di sovrapporre il giallo al rosa, in pochi presero la cosa seriamente. Alcuni dissero che, sicuro di perdere da Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) al, lo sloveno si voleva assicurare il Giro per mettere fine a tre anni di digiuno nelle grandi corse a tappe.