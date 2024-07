Taranto torna città campione per i prezzi al consumo Istat

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Dopo quasi 20 anni di sospensione a causa del dissesto finanziario e ad appena un anno dal riavvio sperimentale della rilevazione statistica deial, il Comune diraggiunge un importante traguardo. Grazie al sostegno del sindaco Rinaldo Melucci e al grande impegno e sacrificio del personale dell’Ente civico, è stato possibile stabilizzare un paniere di rilevazione di circa 5.000 prodotti, provenienti da 850 ditte e negozi cittadini. Questo risultato è stato ottenuto in piena ecosostenibilità e con impatto zero di CO?, grazie all’utilizzo di biciclette elettriche. L’ha apprezzato e validato il lavoro svolto, certificando la qualità della rilevazione e sancendo il suo passaggio da sperimentale a ordinaria.