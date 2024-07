Suits | Los Angeles | Lo Spin-off Atteso con Stephen Amell si farà

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 21 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , NBC ha finalmente dato il via libera alla produzione della serie: Los-off della famosa serie, con protagonista. Questo annuncio segue l’ordine del pilota fatto a febbraio e arriva in un momento in cui la serie originale sta ricevendo riconoscimenti globali, grazie al successo ottenuto con i suoi debutti in streaming su Netflix e Peacock. Un Nuovo Capitolo perIl veterano dell’Arrowverse ha girato il pilota a Vancouver la scorsa primavera, con la direzione e la produzione esecutiva di Victoria Mahoney (The Old Guard 2). Questa nuova serie rappresenta il primo grande progetto televisivo didopo la cancellazione della serie drammatica sul wrestling Heels, prodotta da Starz, dopo due stagioni. La Trama di: L.A.: L.A.