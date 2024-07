Siamo stati a Bangkok con la chef Pam che ci ha fatto conoscere dei posti strepitosi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 luglio 2024)è una grande cucina che non si ferma mai. È il cuore pulsante della Thailandia più frenetica, fulcro vibrante di energie positive e catalizzatore di culture da tutto il mondo. Il cibo è parte integrante della sua anima, lo street food ne è il suo simbolo e in ogni angolo della città, a qualsiasi ora del giorno e della notte, c’è qualcosa che cuoce e qualcuno che mangia. I mercati, dal Floating Market al Mae Klog Railway Market a sud della città, o ancora al grande mercato che anima Chinatown sono l’essenza della sua cultura fatta anche, in quest’ultimo caso, dalla commistione tra la cucina cinese e quella thailandese. Lo abbiamo girato insieme aPam che proprio in questa zona ha aperto il suo ristorante Potong.