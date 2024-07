Scontro tra auto e moto quattro feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sinistro si è verificato poco fa sulla SS7 a Pietradefusi, in prossimità del bivio per Dentecane, coinvolgendo unae un’vettura. Nell’incidente sono rimastiilciclista e i tre occupanti della vettura, trasportati in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano per gestire la viabilità e effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolotraproviene da Anteprima24.it.