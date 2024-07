Russell Crowe il gladiatore rocker | Canto anche i Ricchi e Poveri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Un po’e un po’ rockstar,arriva domani sera alle 22 in concerto in Piazza del Campo a Siena accompagnato sul palco dai Gentlemen Barbers e dietro le quinte l’agente Bud White di L.A. Confidential, il John Nash di A beautiful mind, il Jack Aubrey di Master & Commander e tutti gli altri personaggi a cui ha dato vita sul set. Il 30 luglio il Premio Oscar neozelandese suona in Piazza Europa a La Spezia sotto l’egida del Jazz Festival, mentre il 5 agosto l’attende il palco di Castello Pasquini a Castiglioncello., quali sono le città italiane con cui ha più feeling? "Finora il mio legame più profondo è stato con Roma, ma più viaggio qui in Italia e più m’imbatto in luoghi capaci di lasciarmi impressioni indelebili. Amo Tropea, sono rimasto incantato da Alberobello e Portovenere di sera è magica.