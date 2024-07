Marotta sicuro | Da risolvere alcune carenze strutturali Ma vogliamo lanciare l’U-23!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Giuseppe, Presidente dell’Inter, si è espresso sull’eventualità che la società nerazzurra introduca nei prossimi anni una propria squadra U-23. LA CERTEZZA – Giuseppe, intervenuto al panel tenutosi di Giardini Naxos nel contesto dell’edizione 2024 di Thinkingreen, ha chiarito con evidenza la volontà dell’Inter di dar vita a una propria squadra U-23. Il Presidente dei nerazzurri ha posto l’accento sulle difficoltà ora presenti in questo contesto, pur ribadendo una sua convinzione per il futuro: «La seconda squadra è uno strumento che il sistema federale ha messo a disposizione, io ero alla Juventus quando è stata varata la squadra B. All’ Inter siamo attenti perché questo progetto possa decollare, ma abbiamo delle. Lavoreremo con la nuova proprietà per colmarle e poi speriamo di poterla finalmenteanche noi».