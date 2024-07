Mar Rosso gli Houthi rispondono al raid israeliano e attaccano una nave Usa Martedì il faccia a faccia tra Biden e Netanyahu a Washington

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) È di almeno sei morti e un’ottantina di feriti il bilancio, ancora non definitivo, dell’attacco lanciato da Israele contro glinel porto di Odeidah, in Yemen. Ieri, sabato 20 luglio, l’esercito dello Stato ha bombardato alcuni obiettivi militari delle milizie sciite yemenite in quello che ha descritto come una risposta «alle centinaia di attacchi condotti contro Israele nei mesi recenti». António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, si è detto «profondamente preoccupato» per gli attacchi condotti dall’Idf e ha invitato «tutti gli interessati» a evitare «attacchi che possano colpire i civili e danneggiare infrastrutture civili». La preoccupazione più grande della comunità internazionale resta poi il rischio di un’ulteriore escalation militare in Medio Oriente. Da qui, dunque, l’appello di Guterres affinché «tutti diano prova della massima moderazione».