LIVE Italia-Giappone Test Match rugby in DIRETTA | azzurri a caccia della seconda vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladidimaschile. Terzo ed ultimo appuntamento delle Summer Series 2024 per la nazionale allenata da coach Gonzalo Quesada, glipuntano a terminare con entusiasmo la stagione in ata dei prossimi appuntamenti. La serie diestivi non è iniziata al meglio per i coloricon una brutta sconfitta contro Samoa (25-32), per fortuna nel secondo appuntamento è però arrivata unaincoraggiante contro Tonga (36-14). Momento non particolarmente positivo per il, che nell’ultimoamichevole si è dovuto arrendere alla Georgia in unassai particolare.