Liv Morgan | La più grande differenza dal mio debutto? La sicurezza in me stessa

(Di domenica 21 luglio 2024) La campionessa mondiale in carica, Liv, in vista della sfida di Summerslam contro la “Mami” Rhea Ripley, ha recentemente ripensato agli albori della sua carriera in WWE e a quale sia stato il piùcambiamento da allora. Alla lottatrice, con la compagnia di Stamford da quasi un decennio, è stato chiesto in un’intervista con Good Karman Wrestling, quale sia stata la piùda quando è entrata nel ring per la prima volta. Ladi Liv “La, solo la”, ha risposto Liv. “Quando ho firmato per la WWE, avevo appena compiuto 20 anni e avevo un sacco di esperienze di vita, ma non mi ero mai esibita a quel livello, non avevo mai avuto tanti occhi puntati su di me. Ricordo che il solo pensiero di dover fare un ingresso sul quadrato e di avere tutti che mi fissavano era paralizzante. Avevo così tanta ansia.