La prof perseguitata dalle sanzioni del preside vendicativo Il Tar respinge il ricorso del dirigente | dovrà pagare la multa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) Arriva a un punto il lungo contenzioso tra ile unaessoressa del liceo Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi, un piccolo comune in provincia di Avellino. Il Tar del Lazio ha respinto ilpresentato dalscolastico che contestava unadi 5mila euro inflittagli dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) per una serie di ritorsioni messe in atto contro l’insegnante in questione. La vicenda ha inizio il 3 giugno 2022, quando la docente, in servizio a tempo indeterminato, dichiara di essere vittima di vendetta da parte delper aver denunciato una serie di presunti illeciti all’interno della scuola. Le segnalazioni della docente contro ilNei mesi precedenti, infatti, l’insegnante aveva accusato ildi comportamenti scorretti e gestione poco trasparente delle risorse.