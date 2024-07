La Nike Air Max 1 Chlorophyll di Patta è destinata a un grande ritorno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Alla fine dello scorso anno, alcune voci suggerivano che laAir Max 1fosse pronta per un. Considerando che questa sneaker è andata esaurita in pochi secondi nel 2009, gli sneakerhead erano scettici. Ma avete sentito la buona notizia? È venuto fuori che tutti i rumor erano veri.Air Max 1GoatAnche se la boutique di Amsterdam ha collaborato conmolte, molte volte in passato, questa Air Max 1 è ancora considerata un vero e proprio grail. È stata rilasciata per celebrare il quinto compleanno del marchio e ora viene riproposta giusto in tempo per il suo 20° anniversario, ormai alle porte. Progettata su una base in mesh bianco, è ricoperta da nubuck Matte Silver sui lati laterali e mediali. Mentre il 98% delle AM1 è rivestito in pelle o camoscio, la versione diè rivestita in denim verde