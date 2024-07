La Generazione Z africana è pronta a prendersi il futuro | una bomba che ci scoppierà tra le mani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) “E’ la Z Generation bellezza e tu non puoi farci niente: ti spazzerà via!”. Se mai esistesse una versione 3.0 del mitico film del ‘52 con Humphrey Bogart “L’ultima Minaccia” questa sarebbe la nuova versione della frase cult nel film. Già, la Z Gen. Un torrente di confusioni. Noi, con i nostri ombelichi che crediamo siano “il centro del mondo”, stiamo ignorando che la più grandedi giovani è in Africa. Non c’entra con le migrazioni, la maggior parte rimarrà là. E là diventerà ricca. La vecchia Europa ospiterà una società sempre più anziana che sarà costretta a ricorrere necessariamente alle risorse umane africane se vorrà continuare a essere competitiva nell’economia reale. I ragazzi dellaoggi sono più istruiti: nel 2000 solo il 27 per cento era in possesso di un diploma di scuola superiore, ma nel 2020 la percentuale balzata al 44 per cento.