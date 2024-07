Kevin Feige rivela | L' era dei Mutanti sta arrivando nel MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Il capo della Marvel Cinematic Universe,, stuzzica i fan nel corso di una conferenza virtuale, dicendo che "l'era dei" arriverà nell'MCU dopo Deadpool & Wolverine. Ci sarà un prima e dopo Deadpool & Wolverine, questa è una certezza per. In una conferenza stampa virtuale per il tanto atteso nuovo film,, ha lanciato una notizia importante: l'"Era dei" sta per entrare ufficialmente nell'Universo Cinematografico Marvel (MCU).l'Arrivo dell'"Era dei" nell'MCU Lazione è stata una delle più eclatanti durante l'evento, suggerendo un futuro ricco di novità per i personaggi, precedentemente appartenenti al mondo degli X-Men della Fox. Durante la conferenza,ha risposto a domande chiave sui prossimi sviluppi dell'MCU. Quando gli è stato chiesto dell'importanza