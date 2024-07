Joe Biden ritira la sua candidatura Come siamo arrivati al passo indietro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2024) Joesi èto dalla corsa per le presidenziali americane. Uno scenario che sembrava impossibile fino a poche settimane fa. “Joeè il nostro candidato, l’unico che può battere Donald J Trump, l’unico che può salvare la democrazia americana dal populismo Maga, l’unico che può salvare l’Ucraina dall’isolazionismo filoputiniano dell’AltRight”. L'hanno ripetuto in coro i democratici, la vecchia guardia, l’elettorato, i commentatori progressisti, i conservatori never-Trump, gli alleati, i donatori, la sinistra della Squad e i moderati centristi per mesi, anni. C’era giusto qualche piccola eccezione che sembrava una voce fuori dal coro per creare zizzania. Quando Dean Philipps ha provato a sfidarealle primarie democratiche, primarie considerate inutili da tutti, gli altri lo attaccavano perché voleva “fratturare il partito”.