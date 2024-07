Jobs act Corte costituzionale ne smantella un altro pezzo | il reintegro in caso di licenziamento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 luglio 2024) Dallaarrivano altri colpi di scalpello alAct, la normativa che disciplina il mercato del lavoro. I supremi giudici si sono pronunciati in merito alper giustificato motivo oggettivo. Nello specifico, laha modificato ilAct per quanto riguarda la possibilità di essere reintegrati per quei lavoratori licenziati indi ragioni economiche, oppure organizzative, insussistenti. Lasmonta undiAct Dopo le pronunce della Consulta, a uscirne ulteriormente indebolito è l’impianto del contratto a tutele crescenti, ovvero il cuore pulsante delAct. Le differenze fra la normativa renziana e l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori vanno così assottigliandosi.