Incidente in un cantiere edile di Codevilla | morto l’artigiano Carmelo Vitrano

(Di domenica 21 luglio 2024) Tragedia sul lavoro in Lombardia. All’alba è salito sul tetto di un capannone in undi(Pavia), in Oltrepò Pavese, per iniziare i lavori alle coperture. Un intervento effettuato poco dopo le 6.30 per evitare di farlo nelle ore più calde. Ma, 55 anni, artigianodi Voghera (Pavia), èdopo essere precipitato da un’altezza di circa 6 metri, picchiando la testa nella caduta. I soccorsi sono stati immediati, ma pernon c’è stato nulla da fare. La nuova tragedia sul lavoro in provincia di Pavia è avvenuta in un’area che si affaccia sulla strada provinciale 1, la Bressana-Salice.è salito sul tetto del capannone, doveva iniziare la sistemazione delle coperture di un fabbricato che, dopo essere stato dismesso da una precedente azienda, doveva essere sistemato in vista dell’insediamento di una nuova ditta.