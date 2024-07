Ha stupito Conte possibile permanenza a sorpresa per l’azzurro | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) È uno dei calciatori che si è messo bene in mostra agli occhi di Antonionel corso del ritiro di Dimaro. Per lui,a Napoli. È arrivato il tempo di prime valutazioni in casa Napoli, dopo che è difatti concluso il primo ritiro di questa fase di pre – campionato per gli azzurri. La Val Di Sole è stata occasione per il neo tecnico Antoniodi mettere sotto esame quei calciatori che hanno da giocarsi un posto per il futuro in maglia azzurra, per poi indirizzare di conseguenza le varie strategie di calciomercato. Lo stesso tecnico ha parlato degli esuberi e della necessità di individuare quei calciatori che, per caratteristiche, non possono far parte della squadra del futuro.