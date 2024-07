Gratta e vinci morsi e rimorsi | è finita con un’espulsione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024), quello che è accaduto a Bolzano ha dell’incredibile. Provvedimento inevitabile: ha perso la testa all’improvviso. Al Veggente piace raccontare storie a lieto fine, non fosse altro per dimostrare che c’è una speranza per tutti e che non è poi così remota l’ipotesi che la dea bendata possa baciarci da un momento all’altro. Stavolta, però, un lieto fine non c’è. Anzi, siete avvisati: questa storia si conclude, per la verità, nel peggiore dei modi. Aggressione in una tabaccheria di Bolzano (AnsaFoto) – Ilveggente.itIniziamo col dire che tutto è successo in Italia, più precisamente a Bolzano. Era stata una giornata tranquilla fino a che una telefonata alla centrale operativa della questura non ha “animato” improvvisamente la situazione.