Fa il bagno nel lago e muore | da cosa viene inghiottito

(Di domenica 21 luglio 2024) Fa ilnel: da– Dramma in Italia. Doveva essere una giornata all'insegna del divertimento, invece, si è trasformata in una tragedia per un uomo di origine ligure di 40 anni, che è letteralmente sparito nelle acque deldi Giacopiane a Borzonasca, entroterra di Chiavari. Fa ilnel: daSecondo alcune testimonianze, l'uomo, residente a Santo Stefano d'Aveto, stava uscendo dall'acqua e si stava avvicinando alla riva quando sarebbe stato risucchiato dalle sabbie mobili. A lanciare l'allarme un amico che era con lui. La vittima si trovava assieme ad un gruppo di persone forse per festeggiare un compleanno.