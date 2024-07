F1 GP Ungheria 2024 McLaren favorite ma Verstappen è sempre in agguato La Ferrari punta al podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Alle ore 15.00 odierne si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza dell’Hungaroring, dove andrà in scena la trentanovesima edizione del Gran Premio d’di Formula Uno. La stagioneentra ufficialmente nella propria seconda metà, poiché quello di oggi sarà il tredicesimo dei ventiquattro apmenti in programma. L’anno corrente ha assunto connotati inattesi. Cominciato come un noioso monologo di Max, è proseguito con svariati interlocutori differenti in grado di interrompere la logorrea del Cannibale. La prima è stata la, dopodiché è venuto il turno delladi Lando Norris e delle Mercedes, tornate a dire la propria dopo un imbarazzante silenzio. Il fatto che l’olandese inanelli il quarto titolo consecutivo non appare in discussione.