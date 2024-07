Europei Under 19 ultimo banco di prova per l’Italia prima della semifinale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2024)di Corradi torna in campo per gli19 dopo la bella qualificazione in. Gli azzurrini sono stati protagonisti di un doppio successo contro Norvegia e Irlanda del Nord equalificazione in. La squadra è già qualificata e la sfida contro l’Ucraina sarà solo di preparazione in vista dei prossimi incontri. L’appuntamento è previsto alle 20:00 di domenica 21 luglio. La giornata di oggi sarà importante soprattutto per definire l’avversario delal prossimo turno. Le probabili formazioni ITALIA (4-3-1-2): Magro; Magni, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Di Maggio, Harder, Mannini; Sia; Romano, Anghelè. Ct.:Corradi UCRAINA (4-1-4-1): Krapyvtsov; Gusiev, Melnychenko, Mykhavko, Yermachkov; Vaschenko; Tutierov, Hadzhyiev, Krevsun, Matkevych; Ponomarenko.