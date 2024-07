Equitazione Global Champions Tour Riesenbeck 2024 | vince il belga Spits settimo Gaudiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) L’ultima tappa delprima delle imminenti Olimpiadi di Parigi, nell’ambito equestre del salto ostacoli, parla: are infatti sul campo di gara di, in Germania, è stato Thibeau. In sella a Impress-K van’t Kattenheye Z, il cavaliere è riuscito a battere tutta la concorrenza al jump-off con un percorso netto col crono di 41.93, anticipando l’espertissimo tedesco Marcus Ehning, secondo con 43.57 (montando Coolio 42). Terzo uno degli altri belgi in concorso, ossia Abdel Said, con Bonne Amie, in 41.04, ma con 4 penalità accumulate al barrage. In ottica italiana, c’è da rilevare il buonposto di Emanuele: il cavaliere azzurro chiude il primo round in 76.58, ma con 4 penalità, che gli costano purtroppo il mancato passaggio al jump-off.