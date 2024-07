Covid in Fabbrica | 66enne Ottiene Risarcimento e Invalidità Ma l' Inail Ricorre in Appello

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) L'Aquila - Il tribunale di Sulmona ha accolto il ricorso di un operaio di 66 anni, residente in città, che aveva contratto il-19 sul posto di lavoro. Il giudice previdenziale, Anna Maria De Sanctis, ha ordinato all'di risarcire il lavoratore e di riconoscergli un'del 18% a causa delle gravi conseguenze del virus, tra cui fibrosi polmonare, sindrome depressiva e sindrome da Long. L'operaio ha dovuto assentarsi dal lavoro per ben 375 giorni. Il contagio era avvenuto nell'agosto del 2020, dopo che ilera entrato in contatto con un collega risultato positivo al virus. Inizialmente, la richiesta di riconoscere ilcome infortunio sul lavoro era stata respinta dall'. L'uomo si era quindi rivolto all'avvocato Alessandro Margiotta, che ha presentato il ricorso al tribunale.