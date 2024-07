Caldo estremo addio oggi solo 9 città con bollino rosso | arriva il maltempo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – Ilportato in Italia dall’anticiclone Caronte si attenua edomenica 21 luglio scendono a 9 lecon il, il massimo livello di allerta. Mentreilcon piogge e temporali al Nord-Ovest e allerta gialla su 4 regioni: Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, gran parte del Piemonte e della Lombardia. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica perilsu Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma. Napoli è in giallo mentre Milano passa al verde, come Brescia e Torino.