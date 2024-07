Accoltellamento a Milano Marittima | due sospettati nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ravenna, 21 luglio 2024 – Una lite in un locale, il diverbio che prosegue all’esterno e il coltello che spunta. E’ ricoverato in ospedale, dopo una delicata operazione, un ragazzo cesenate di 21 anni accoltellato al’altra sera: è stato raggiunto da almeno tre fendenti al torace. Il Pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di coltello. Secondo quanto finora emerso, tutto è partito all'interno di un locale della zona della movida per banali motivi (uno sguardo tra due ragazzi) con conseguente chiarimento in strada. Una volta qui, il 21enne è stato prima centrato da una bicchierata in testa. Quindi, dopo avere cercato invano di allontanarsi, è stato accoltellato. Al vaglio la posizione di un altro ragazzo che potrebbe avere interferito di proposito con il tentativo di fuggire del 21enne.