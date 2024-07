Yara la fiction delle polemiche I genitori | Perché dicemmo di no

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) «La famiglia Gambirasio e noi difensori abbiamo ritenuto non fosse opportuno partecipare a questi spettacoli tv sulle vicende giudiziarie. La nostra linea è che i processi li facciamo in tribunale, non su Netflix. Quella serie, che io ho visto e non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle solite cose che dice la difesa, è stata creata con un taglio innocentista. È evidente che è costruita per convincere gli spettatori che quel signore è innocente. Non è un'operazione neutra, ha una finalità ben precisa». Parla in esclusiva a Il Tempo Andrea Pezzotta, avvocato deidiGambirasio, la 13enne scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata uccisa in un campo di Chignolo d'Isola il 26 febbraio 2011.