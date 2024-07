Wta Iasi 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Iled ildel WTA 250 di, torneo di scena da domenica 21 a venerdì 26 luglio sui campi in terra rossa della città rumena. A guidare il seeding c’è la diciassettenne russa Mirra Andreeva, semifinalista in carica del Roland Garros. In gara anche la toscana Martina Trevisan, alla caccia di punti importanti per risalire nelle parti nobili del ranking mondiale. Riflettori puntati, tra le altre, sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, la serba Olga Danilovic, l’ungherese Anna Bondar, la croata Petra Martic, l’argentina Maria Lourdes Carle, la veterana tedesca Tatjana Maria e le altre sovietiche Anna Blinkova ed Elina Avanesyan. Da monitorare pure le padroni di casa Jaqueline Cristian ed Irina-Camelia Begu, vogliose di fare bene di fronte al pubblico amico. Ilcomplessivo del WTA 250 dicorrisponde a 232.244 euro, di cui 30.