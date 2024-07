Un sabato notte da re | a Napoli fino al 31 agosto visite straordinarie negli ex appartamenti di Viceré e Borbone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Aritorna l’appuntamento con l’iniziativa “Unda Re”: apertureserali del Palazzo Reale dioltre il normale orario di apertura e a tariffa ridotta. Ogni, da oggi 20 luglio al 31dalle ore 20 alle ore 24, con ultimo ingresso alle ore 23.00, al costo di 5.00 euro (eccetto le gratuità previste per legge). Sette serate in cui il pubblico potrà visitare non solo l’Appartamento di Etichetta, ma anche il nuovo Museo della Fabbrica di Palazzo Reale, al pianterreno con accesso dal Cortile d’Onore, e la mostra che completa la storia della costruzione e dei cambiamenti della reggia: “Quattro secoli di storia”. La fabbrica di Palazzo Reale” presso la Galleria del Genovese, al termine del percorso di visita.