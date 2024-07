Tutte le novità dei palinsesti Rai Il nome forte è De Martino che opziona Sanremo 2027

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) 308 programmi per la nuova stagione televisiva sono al nastro di partenza dal prossimo settembre. Sono stati presentati ieri nella sede Rai di Napoli alla presenza di tutti i vertici dell'azienda televisiva pubblica. A tale proposito l'amministratore delegato Roberto Sergio ha sottolineato che in 14 mesi di dirigenza è stato fatto, insieme al direttore generale Giampaolo Rossi, un lavoro di grande importanza che ha reso la Rai un'azienda in salute, ricca di talenti e, aspetto fondamentale, è stato approvato il contratto di servizio pubblico. Sergio ha poi svelato che in questi ultimi 14 mesi non ha mai visto un assalto alla Rai così massiccio da parte della sinistra che avrebbe preso molti programmi. Quasi avesse voluto dire: altro che Tele Meloni di cui si chiacchiera tanto.