Traghetti nel caos lavoratori in sciopero

(Di sabato 20 luglio 2024) Monte Argentario (Grosseto), 20 luglio 2024 – Confermato anche per la tratta Porto Santo Stefano – Isola del Giglio l’annunciatodi domani, domenica 21 luglio, dei dipendenti della Toremar. Idella compagnia di navigazione che effettua il servizio di trasporto per le isole dell’Arcipelago Toscano, compresa ovviamente Isola del Giglio, fermeranno i motori per manifestare la preoccupazione sul futuro dei 260tra personale navigante e amministrativo (26 quelli della tratta gigliese). A confermare la scelta le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, le cui segreterie provinciali hanno indetto loper l’intera giornata lavorativa.