Temperature sottomedia dietro l' angolo Sottocorona e il peggioramento per il maltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Giorni decisivi per una tregua dal caldo che ha segnato luglio. Paolo, meteorologo di La7, fa un punto della situazione meteo nel suo quotidiano appuntamento durante Omnibus, focalizzandosi inizialmente sull'andamento delle: “Stanno seguendo un po' quella strada che si era vista anche un poco da lontano, vale a dire di rientrare su livelli un po' più normali. La situazione di oggi dà ancora sull'Italia un colore che è intorno al giallo, questo significa, nella scala cromatica,sopra la media ma di poco, non più quel rosso, quel rosa visto anche nei giorni scorsi, cioè dimolto elevate. Queste sono sopra la media, ma non di molto. Il che è abbastanza normale, d'estate, se levanno, significa che c'è, sennò non ci vanno, quando il tempo è più stabile vanno sopra media. Questo è il meccanismo.