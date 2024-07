Sveglia all’alba per dare spazio alla fantasia Raccontare storie è un sogno a occhi aperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) "Solo rallentando i nostri sogni possono raggiungerci". Si presenta così Elisa Cattini, scrittrice carpigiana per ‘passione’ e consulente software per aziende di moda come ‘professione’. Il suo incedere nello scrivere è morbido, lento, profondo e al tempo stesso luminoso e aperto, proprio come il suo sorriso e la sua straordinaria capacità di emozionarsi. Un amore, quello per i libri e per la scrittura, connaturati in lei e curati nel tempo: ha frequentato diversi corsi di scrittura, tra cui i più importantiscuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Marco Amerighi, Marco Mancassola, Eleonora Sottili, sono stati i suoi professori e Marco Missiroli "senza dubbio il mio maestro".