Rosa Perrotta conduttrice Real Time appello a Tartaglione | Quando mi sposi?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024)sta vivendo un'estate speciale a Ischia con il compagno Pietroe i loro due figli, Ethan (5 anni) e Achille (2 anni). L'ex tronista di Uomini e Donne e oradel programma A Testa Alta su, si è raccontata in un'intervista a cuore aperto, parlando di famiglia, lavoro e il futuro con Pietro.e Pietro stanno insieme da sette anni, ma il matrimonio non è ancora arrivato. "Non ho ancora ricevuto la sua proposta", ha confessato laa NuovoTv con un sorriso. "Gliel'ho anche chiesto, quindi ora tocca a Pietro". Il segreto della loro relazione duratura? "Lui continua a portarmi il caffè ogni mattina e io cerco di essere la parte razionale della coppia, mentre Pietro è l'anima romantica e fanciullesca".