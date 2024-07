Poviglio lunedì l' addio alla 13enne Elisa Amadasi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024)(Reggio Emilia), 20 luglio 2024 - E’ stata eseguita ieri,Medicina legale di Modena, l’autopsia sul corpo di, la ragazzina di 13 anni colpita da improvviso malore mentre si trovava in piscina a Guastcon il gruppo del campo estivo parrocchiale di, il paese dove abita con i genitori e con una sorella più giovane. La magistratura ha concesso il nulla osta per la restituzione della salmafamiglia. Sono stati così fissati i funerali, che si svolgonoalle 15,30 nella chiesa parrocchiale di. Proprio in chiesa, domani (domenica) alle 13, è atteso l’arrivo della salma, per restarci fino al funerale, a disposizione per l’ultimo saluto di amici e conoscenti. Domani alle 21 viene recitato il rosario in chiesa. Il funerale,pomeriggio, viene presieduto dal vescovo Giacomo Morandi.