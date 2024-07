Passeggia nudo a Favignana | multa di diecimila euro per un turista italiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) La polizia locale dihato undi 62 anni per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, proveniente dal Nord Italia, è stato trovato a camminare completamentesul lungomare Duilio, vicino agli scogli che costeggiano la strada. La preoccupazione dei passanti L'intervento è avvenuto dopo che alcuni passanti, preoccupati, hanno allertato il comando della polizia locale. Una pattuglia, già in servizio di controllo del territorio, è rapidamente giunta sul posto. Gli agenti hanno chiesto all'uomo di rivestirsi, e lui ha obbedito immediatamente, senza fare resistenza. Ora dovrà pagare unadi. Il comandante della polizia locale, Libero Giuseppe Carbone, ha sottolineato l'importanza del rispetto delle norme di decoro pubblico.