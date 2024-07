Paloschi il leader silenzioso | Desenzano ogni match è una battaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) di Luca Marinoni Albertopuò essere considerato a buon diritto l’uomo-copertina di unche vuole puntare in alto, ma, proprio come il trentaquattrenne attaccante nato a Chiari, intende concretizzare le sue ambizioni mantenendo i piedi ben piantati per terra. Per l’attaccante che lo scorso anno ha totalizzato 28 presenze e 8 reti con i gardesani, in effetti, parlano i numeri di una carriera che lo ha condotto ai massimi livelli, con la possibilità di militare in squadre come Milan, Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, Spal, Cagliari e Siena, senza dimenticare una parentesi nello Swansea City. Un percorso di assoluto profilo, con oltre 400 presenze e più di 100 reti ufficiali, che, comunque, non impedisce adi dedicare tutto se stesso all’attuale avventura in serie D con il: "Il nostro intento è quello di migliorare il campionato dell’anno scorso.