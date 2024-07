Padova 75enne spara col fucile contro dei giovani che festeggiavano una laurea | tre feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Unhato con il suoda cacciadei ragazzi che stavano festeggiando unsu un terrazzo di fronte al suo palazzo, ferendone lievemente tre. È successo a: irritato dallo schiamazzo dei festeggiamenti, che erano proseguiti oltre la mezzanotte, l’uomo ha imbracciato l’arma e da circa 40 metri di distanza ha fatto fuoco sul gruppo, composto da una ventina di. Ilè stato denunciato per esplosione pericolosa, detenzione illegale di armi (nello specifico per le munizioni), omessa custodia dell’arma, che gli è stata poi sequestrata dai carabinieri, e lesioni. Era da poco passata la mezzanotte quando, durante la lettura del papiro del neoto, ihanno sentito l’eco di un colpo secco, come quello di un grosso petardo.