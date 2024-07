Olimpiadi 2024 | come le auto a guida autonoma gestiranno i trasporti

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 20 luglio 2024) Lenoma promettono di trasformare idurante ledi Parigi, portando avanti un futuro di mobilità più sicura, efficiente e sostenibile Ledi Parigi sono un’occasione unica per l’innovazione tecnologica. Tra le numerose innovazioni previste, lenoma giocheranno un ruolo fondamentale nella gestione dei, offrendo soluzioni all’avanguardia per la mobilità urbana. Lenoma, dotate di tecnologie avanzatesensori, radar, lidar e intelligenza artificiale, sono progettate per muoversi senza l’intervento umano, garantendo sicurezza e efficienza. Durante le, queste vetture saranno utilizzate per diversi scopi: 1.