Nuovi vertici per Unicoop Tirreno

(Di sabato 20 luglio 2024) Il consiglio d’amministrazione diha deliberato la nomina di Simonetta Radi e di Gianni Tarozzi, rispettivamente nei ruoli di presidente e di direttore generale della Cooperativa di consumatori con sede a Vignale Riotorto, in provincia di Livorno, e presente con 101 supermercati, 525.000 soci e 3.700 dipendenti (il 95% dei quali con contratto a tempo indeterminato) in Toscana, Lazio e Umbria. Confermato il ruolo di Massimo Favilli come vicepresidente. Le nomine rappresentano il termine di un percorso di avvicendamento e il naturale epilogo di un processo programmato e condiviso con il cda nei mesi precedenti. In particolare, l’arrivo del nuovo direttore generale permette di iniziare un lavoro in perfetta sincronia con la neo presidenza già da settembre.