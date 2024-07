Napoli-Mantova il secondo test per Conte | Anguissa recuperato Davanti Cheddira – LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Ildi Antonioaffronta la seconda amichevole di questo primo ritiro estivo. L’avversario di turno sarà ildi Davide Possanzini, neopromosso in Serie B dopo aver vinto il girone A di Lega Pro. Fischi d’inizio dialle ore 18 allo stadio “Arena” di Carciato, frazione di Dimaro Folgarida. Non sarà a disposizioneper via di un affaticamento muscolare. Difficilmente, poi,rischierà Victor Osimhen, notoriamente sul mercato e reduce da un leggero fastidio muscolare. Le probabili formazioni di(3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino,, Spinazzola; Politano, Lindstrom;(4-3-3): Festa; Fedel, Cella, Redolfi, Panizzi; Trimboli, Burrai, Wieser; Galuppini, Mensah, Ruocco. All. D. Possanzini. L'articolo, ilper