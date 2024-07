Meteo | Settimana Meno Calda e Temporali in Arrivo L' Anticiclone Africano Torna nel Weekend

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma - La prossimaporterà un sollievo dal caldo intenso sull'Italia, con temperature più miti e l'di alcuni, anche forti. L'ultimadi luglio sarà caratterizzata da correnti nord-occidentali e impulsi instabili, con l'influenza della saccatura atlantica e l'intervento dell'delle Azzorre. Panoramicarologica Il passaggio temporalesco previsto per domenica introdurrà un minimo di bassa pressione che transiterà rapidamente sulle regioni centro-meridionali nella giornata di lunedì. Sono attesial Centro e al Sud, con possibili fenomeni anche al Nord, in particolare sul settore nord-orientale. Questi, sebbene non diffusi, potranno essere localmente intensi e accompagnati da grandinate. Le temperature subiranno una generale diminuzione, sebbene qualche valore elevato possa persistere sull'estremo Sud.